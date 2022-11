Dießen leuchtet seit 2015 an einem Abend im November - der Ortsteil Dettenschwang strahlt in diesem Jahr zum ersten Mal. Gute Ideen sollten öfter Schule machen.

Wenn sich Ideen bewähren, wenn die Menschen die Angebote, die ihnen präsentiert werden, annehmen, dann darf und sollte das immer auch als Vorbild für andere gelten.

Das haben sich wohl auch die Macher des neuen Formats "D’schwang strahlt“ gedacht und bringen heuer erstmals den Dießener Ortsteil Dettenschwang zum Strahlen.

Vorbild ist "Dießen leuchtet“, seit 2015 vom Dießener Gewerbeverband - allen voran von dessen Vorsitzender Uschi Wacke - veranstaltet. Alle ziehen an einem Strang an diesem Abend im November, wenn sowohl Geschäftsleute als auch Kunst- und Kulturschaffende dafür sorgen, dass in der Marktgemeinde nicht nur Häuserfassaden und Schaufenster leuchten, sondern auch die Augen derer, die veranstalten, und derer, die besuchen.

Alle ziehen an einem Strang

Warum also eine solche Aktion nicht auch andernorts veranstalten? Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen, die vor allem so kurz nach der Zeitumstellung besonders extrem anmuten mag, kann nicht schaden.

Gepaart mit künstlerischen Darbietungen - in D’schwang halt ohne abendliches Einkaufserlebnis, mangels vorhandener Geschäfte - versprechen beide Abende besonders zu werden. Den erfahrenen wie neuen Veranstaltern gutes Gelingen!

Lesen Sie dazu auch