Haushalt: Die laufenden Kosten sind das Problem in Dießen

Plus Eigentlich müsste sich der Dießener Gemeinderat vor allem mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben beschäftigen. Darin liegt das strukturelle Problem im Haushalt.

Wenn in früheren Jahren die Zahlen des Dießener Gemeindehaushalts nicht so gut ausgesehen haben, war dies in der Regel kein Grund zur Besorgnis. Bei den laufenden Ausgaben für Personal und Unterhalt von Straßen und Gebäuden waren die Ansätze so hoch, dass schon klar war, dass sie bei Weitem nicht ausgeschöpft werden können. Im Vermögenshaushalt wurde bei den Investitionen nach demselben Prinzip verfahren. Die Jahresrechnung fiel dann immer recht erfreulich aus: Ein viel höherer Überschuss bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben, mehr Geld in der Rücklage und Schulden mussten seit vielen Jahren nicht gemacht werden.

So einfach geht es jetzt nicht mehr: Der Verwaltungshaushalt 2024 lässt nach den bereits vorgenommenen pauschalen Kürzungen bei Personal und Unterhalt und einer ambitioniert angesetzten Gewerbesteuer wenig Raum für angenehme Überraschungen in der Jahresrechnung und auch der Vermögenshaushalt ist mit 5,4 Millionen Euro von vornherein recht übersichtlich gehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen