Haushaltsdebatte: So bunt ist der Dießener Gemeinderat

Plus Welche politischen Schlüsse lassen sich aus der Dießener Haushaltsdebatte ziehen? Gerald Modlinger analysiert die Diskussion.

Wie bunt die politische Landschaft in Dießen ist, hat sich bei der Verabschiedung des Haushalts gezeigt. Zwar standen Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger), Kämmerei und Geschäftsleitung unter einigem Rechtfertigungsdruck, am Ende wurden Haushalt und Finanzplan aber mit großer Mehrheit durchgewinkt. So einfach zur Tagesordnung übergehen können wird man jedoch im Rathaus nicht. Der fraktionsübergreifende Antrag von Freien Wählern, Grünen, CSU und SPD zeigte, dass sich der Gemeinderat seinen Gestaltungsanspruch nicht nehmen lassen will.

Bemerkenswert ist auch, dass Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer (CSU) gegen den Haushalt stimmte: Das offenbart, wie groß seine Distanz zur Rathauspolitik ist. Interessant ist aber auch, dass seine Fraktionskollegen Kratzers Kritik am Haushalt 2023 zumindest in ihrem Abstimmungsverhalten nicht mittrugen. Mit Blick darauf muss sich die Bürgermeisterin zu Beginn der zweiten Hälfte der Wahlperiode keine allzu großen Sorgen machen. Eher vielleicht schon, wie Freie Wählrer und Grüne bei der Etatdebatte den Ton angaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen