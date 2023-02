Im Gesundheitsbereich wird es eng bleiben

Plus So bedauerlich Engpässe im Gesundheitsbereich sind, eine Abhilfe ist nicht in Sicht, befürchtet Gerald Modlinger.

Der Hausarzt oder die Hausärztin gleich in der Nähe, wo man kurzfristig in die Sprechstunde kommen oder sogar daheim behandelt werden kann, so etwas ist selten geworden. In der Medizin laufen ähnliche Veränderungen ab wie auch sonst im Wirtschaftsleben. Der einzelne selbstständige Unternehmer vor Ort verschwindet zugunsten großer und zentraler Strukturen, die wirtschaftlicher arbeiten können, wo Ärztinnen und Mediziner kooperieren, sich fachlich und zeitlich ergänzen - im besseren Fall zum Wohle der Patienten, im schlechteren Fall bergen auf Effizienz getrimmte medizinische Versorgungszentren, die von Investoren gekauft oder aufgebaut werden, auch das Risiko, dass es eher um Rendite als um das Patientenwohl geht.

