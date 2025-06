Immobilien am Ammersee: Die Kluft zwischen Haben und Nichthaben

Die Frage, ob man sich eine Villa mit Blick auf den Ammersee für fünf oder für sechs Millionen Euro leisten kann, ist für sich betrachtet erst einmal ein Luxusproblem. Allerdings färben die Preise hierfür auch auf den „Normalbedarf“ an Doppel- und Einfamilienhäusern am Ammersee ab. Für unter einer Million Euro ist in den Seeufergemeinden praktisch kein Reihen-, Doppel- oder Einzelhaus mehr zu bekommen.

