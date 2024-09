In Dießen dauert vieles einfach zu lange

Es war zu erwarten, dass die Dießener CSU mit ihrem Antrag, bereits im nächsten Jahr die Schützenstraße auszubauen, im Bauausschuss ausgebremst werden würde. Der Vorlauf dafür wäre viel zu kurz, wie sich an vielen anderen gemeindlichen (Straßen-)Bauvorhaben in Dießen zeigt. Man muss nur an die jahrelangen Diskussionen und Planungen für die Mühlstraße und noch mehr für die Seeanlagen denken.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnungsbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis