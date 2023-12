In Utting wird es ruhiger: Das ist gut und schlecht zugleich

Plus Tempo 30 auf der Staatsstraße wird dem Uttinger Ortskern guttun. Die innerörtliche Verödung wird aber fortschreiten.

Wer hätte das gedacht? Auf der viel befahrenen Uttinger Ortsdurchfahrt wird in einigen Wochen, so hat es Bürgermeister Florian Hoffmann auf der Bürgerversammlung angekündigt, Tempo 30 gelten. Die Anforderungen an den Lärmschutz machen das möglich. Das ist eine besonders für die Anwohner der Dießener und Schondorfer Straße positive Nachricht und für die durchfahrenden Automobilisten eine verkraftbare Fahrzeitverlängerung von rechnerisch 40 Sekunden auf der etwa einen Kilometer langen Ortsdurchfahrt.

Die neue Verkehrsregel zeigt, dass sich doch auch auf kommunaler Ebene bei entsprechender Hartnäckigkeit Gestaltungsspielräume eröffnen. Der Verkehr wird in der Ortschaft dadurch zwar nicht weniger, aber zumindest besser erträglich, und das schon in wenigen Wochen, während man jahrzehntelang ohne Ergebnis über Sinn und Unsinn einer Umgehungsstraße diskutiert hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen