Kinderbetreuung in Schondorf: Trotz Eile keine Schnellschüsse

Plus Schondorf benötigt dringend Kita-Plätze. Dass der Gemeinderat die Container nicht mehr in der Ringstraße aufbauen lässt, ist eine gute Entscheidung. Ein Kommentar.

Die Interims-Kita in Schondorf ist nur eine Notlösung – Betonung auf „Not“. Man könnte sich schon fragen, warum in Schondorf der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen unerwartet so groß ist, dass gleich Container für drei Gruppen aufgestellt werden müssen. Liegt es wirklich nur an Corona und seinen Nebenwirkungen? Ziehen also sehr viel mehr Familien aufs Land oder bekommen die Eltern mehr Kinder als zuvor? Oder hat man im Rathaus nicht rechtzeitig reagiert? Eines ist jedenfalls sicher: Die Zeit drängt, bereits jetzt stehen einige Kinder auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz.

