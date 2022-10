Kinderbetreuung: Schondorfs bisherige Planung ist zu optimistisch

Plus In Schondorf wird die Planung für die Kinderbetreuung über den Haufen geworfen. Der Ansatz war zu optimistisch, die Reaktion darauf richtig, schreibt Christian Mühlhause.

Eine Kindertagesstätte auf dem Prix-Gelände hätte ihren Charme gehabt und wäre wegen der zentralen Lage auch sinnvoll gewesen. Dennoch ist die Verlegung an einen dezentraleren Standort an der Bergstraße aus mehreren Gründen richtig.