Pflaumdorfer Moos: Klima und Boden hängen zusammen

Plus Die Debatte um die Moore zeigt: Wer das Klima schützen will, muss sich auch Gedanken über den Umgang mit der Ressource Boden machen.

Wenn die allgemeinen Angaben zu den Kohlendioxid-Emissionen aus trockengelegten Mooren auch auf die Moose und Filze im Landkreis Landsberg zutreffen, dann haben diese Moore eine erhebliche Klimarelevanz. Allein der Kohlendioxid-Ausstoß des Pflaumdorfer Mooses dürfte mindestens dem des gesamten Kraftfahrzeugbestands in der Gemeinde Eresing entsprechen.

Eine Wiedervernässung könnte nicht nur den Ausstoß von Kohlendioxid stoppen, sondern im besten Fall sogar Kohlendioxid der Atmosphäre entziehen. Allerdings würde das gerade im Norden des Landkreises Landsberg einen erheblichen Verlust an landwirtschaftlicher Fläche bedeuten, der noch über dem Verbrauch von Äckern und Wiesen für Bauland, Verkehrswege und Photovoltaikanlagen liegen dürfte.