Klimawandel: Das Wetter 2021 am Ammersee darf sich gerne wiederholen

Plus Unser Autor dokumentiert seit Jahren jeden Tag das Wetter in der Ammerseeregion. Warum trotz regnerischem Sommer das Wetter 2021 fast optimal war. Ein Kommentar.

Über das Wetter zu sprechen, ist einerseits ein ziemlich unverfängliches Thema. Andererseits ist es ein existenziell wichtiges Thema. Das bekamen wir unter anderem 2019 zu spüren, als plötzlich in manchen Gegenden des eigentlich sehr wasserreichen Alpenvorlands von deutlich gesunkenen Grundwasservorkommen die Rede war. Da wurde plötzlich deutlich, dass ein Klimawandel bei uns nicht nur eine höhere Zahl an Biergartenabenden bedeutet.