Klimawandel: Was wir am Ammersee tun können

Plus Der Klimawandel schreitet rasant voran. Redakteur Gerald Modlinger sieht aber Möglichkeiten, vor Ort dessen negative Folgen zu begrenzen.

Der Klimawandel schreitet auch in unserer Region rasant voran: 2022 lag die Jahresdurchschnittstemperatur im Kreis Landsberg bei 10,1 Grad, das sind 2,7 Grad mehr als im Durchschnitt der 60er- bis 80er-Jahre. Schneereiche Winter und Sommer mit langen Regenphasen liegen schon Jahrzehnte zurück, immer öfter stöhnen wir stattdessen unter Hitze und sorgen uns vor Dürre und Wassermangel.