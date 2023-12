Kurzer Advent und ein langes Festwochenende

Noch enger getaktet als sonst war in diesem Jahr der kurze Advent. Dafür können wir uns auf ein langes Weihnachtswochenende freuen.

Wir haben es wieder geschafft: Die Tage werden ab heute wieder länger. Damit ist auch Weihnachten nicht mehr weit. Heuer kam das Fest noch ein wenig schneller als in anderen Jahren. Der Advent, der im besten Fall am 27. November beginnt, war ganze sechs Tage kürzer. Deshalb begannen die meisten Christkindlmärkte schon bevor die erste Kerze entzündet wurde. Die Weihnachtsfeiern waren enger getaktet als sonst. Spät-Einkäufer konnten beim Besorgen von Geschenken leicht in Zeitnot kommen, wenn sie vor dem Beginn des Advents damit nicht begonnen hatten, zumal das erste Wochenende wegen der Schneemassen diesbezüglich nicht gut nutzbar war.

Aber für den kurzen Advent werden wir entschädigt: Weihnachten bedeutet heuer für die meisten vier arbeitsfreie Tage am Stück, und dann folgt noch ein langes Silvesterwochenende. Das ist auch ein Geschenk für alle, die keinen Weihnachtsurlaub haben.

So wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser des AK, friedvolle und frohe Weihnachtstage, und auch etwas Zeit, um Pläne für das neue Jahr zu schmieden und Bilanz zu ziehen. Einiges von dem, was 2023 geschehen ist, haben wir für Sie nochmals in unserem AK-Jahresrückblick zusammengestellt.