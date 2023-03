Langer Verzicht ist kein Freifahrtschein für Vandalismus

Plus Ob Jugendliche oder Erwachsene – jeder hat fremdes Eigentum zu respektieren. Das galt vor Corona und das gilt auch nach den entbehrungsreichen vergangenen drei Jahren.

Dass Dreck, Müll und sogar Erbrochenes nach so manchem Wochenende im Eingangsbereich des Dießener Ammersee Denkerhauses zu finden sind, ist nicht nur abstoßend, sondern stellt einen Zustand dar, der so gar nicht hinnehmbar ist. Da ist es im Übrigen auch völlig egal, ob Jugendliche dafür verantwortlich sind, die im benachbarten Jugendzentrum gefeiert haben oder nicht. Und da ist es auch völlig egal, ob Jugendliche in den vergangenen drei Jahren aufs Feiern verzichten mussten oder nicht. Und es ist erst recht egal, ob es sich bei den Übeltätern überhaupt um Jugendliche handelt oder nicht. Fremdes Eigentum hat jeder respektvoll zu behandeln, da spielt das Alter überhaupt keine Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen