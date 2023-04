Mitgliederwerbung mal ganz anders

Ehrenamtliche Arbeit kann in einer Kommune Großes bewegen, wie der Bau eines neuen Spielplatzes in Pähl eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Der TSV Pähl baut einen neuen Spielplatz und schafft damit einen neuen Treffpunkt für die Kinder des Dorfes. Gerade erst sind die Arbeiten angelaufen, in zwei Wochen schon soll alles fertig und bespielbar sein. Eine sportliche Leistung, die sich der Verein da vorgenommen hat. Die ist nur zu erbringen, wenn sich genügend Ehrenamtliche und Geldgeber finden. Und die gibt es in Pähl.

Eine Investition in die Zukunft der Gemeinde

Dank der Eigenleistung des Sportvereins und Spenden aus der Bevölkerung kann das 80.000-Euro-Projekt umgesetzt werden. Das ist Bürgerengagement, wie man es sich nur wünschen kann. Denn kaum eine Kommune kann heute noch alle gesellschaftlichen Aufgaben alleine, also ohne tatkräftige Unterstützung durch die Bevölkerung, stemmen. Das Projekt Spielplatzbau stellt zudem unter Beweis, dass die Pählerinnen und Pähler gerne in die Zukunft ihrer Gemeinde, also in ihre Kinder und Jugendlichen und in die Zukunft ihrer Vereine investieren.

Und es zeigt, wie es dem TSV Pähl gelingt, kreative Wege für Nachwuchswerbung zu gehen. Wer auf dem Spielplatz spielt, bekommt ganz nebenbei Einblicke ins Vereinsleben und dadurch vielleicht Lust, selbst Mitglied beim TSV Pähl zu werden.