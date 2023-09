Neues Schuljahr, altbekannte Herausforderungen

Plus Die Schulämter sehen sich alljährlich gut gerüstet für das neue Schuljahr. Doch die Leistungen, die die Schulen erbringen müssen, werden immer komplexer.

Ein neues Schuljahr und altbekannte Herausforderungen: So stellt sich zum ersten Schultag die Lage an den Grund- und Mittelschulen dar. Das heißt auch, eine Entspannung ist nicht in Sicht, auch wenn jedes Jahr die Schulämter betonen, dass man eigentlich ganz gerüstet sei.

Die Herausforderung liegt nicht nur in den steigenden Schülerzahlen. Was den Ablauf gerade an den Grund- und Mittelschulen zunehmend komplexer macht, sind die ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, welche die Kinder mitbringen. Da ist nicht nur seit Jahren das Prinzip der "Inklusion", das möglichst keine Kinder von der Regelschule ausschließen soll, sondern auch der wachsende Anteil von Kindern, die erst einmal intensiv gefördert werden müssen, um hinreichende Sprachkenntnisse als Voraussetzung für einen erfolgreichen Schulbesuch zu erlangen.

