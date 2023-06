Radeln in Dießen: Einfach mal losfahren

Plus Die Verkehrswende hin zum Rad findet erst statt, wenn der Komfort, mit dem Auto zu fahren, weniger wird, meint Gerald Modlinger.

So dynamisch jedes Jahr das Stadtradeln im Landkreis Landsberg daherkommt, so mühsam gestaltet sich in Dießen die Verkehrswende weg vom energieintensiven Auto zum energiesparenden Fahrrad. Wer auf Straßen und Parkplätze blickt, gewinnt den Eindruck, dass Verkehrswende für viele eher bedeutet, sich ein PS-starkes Elektro-SUV zuzulegen anstatt auf ein (elektrisch unterstütztes) Fahrrad umzusteigen.

Zum einen ist es der Komfort, der für das Auto und gegen das Fahrrad spricht – zumindest, solange der Platz um Fahren und Abstellen ausreicht, was in Dießen nach wie vor gegeben ist. Attraktiver wird das Radfahren erst dann, wenn dieser Platz nicht mehr gegeben ist.

