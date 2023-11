Schlösser als Schlüssel zum Verständnis der Vergangenheit in Dießen

Plus Manch unscheinbare alte Sachen erzählen viel über unsere Vergangenheit und unser Herkommen. Ein Beispiel dafür sind alte Dießener Schlösser.

Auf den ersten Blick erschließt sich nicht gleich jedem, was an einer Ausstellung von alten, teilweise rostigen und auch nicht mehr gebrauchsfähigen beziehungsweise gebrauchsnotwendigen Tür-, Schrank- und Truhenschlössern in Dießen besonders sehenswert und spannend sein soll. Doch die Schlösser, die Walter Spensberger und sein Vater gesammelt haben, sind viel mehr als Alteisen.

Wer sie näher betrachtet und sich ihre Einzelteile und Herstellung von einem Handwerker der alten Schule erklären lässt, wird das Ausstellungsthema ziemlich interessant finden. Schlösser des 18. und 19. Jahrhunderts waren Kunsthandwerk im besten Sinne. Der Grad an Kunstfertigkeit eines Schlossers zeigte sich im Niveau der von ihm geschaffenen Sicherheitstechnik, aber auch in der Gestaltung.

