Schondorf: Warum das Bürgerbudget eine gute Sache ist

Plus Die Gemeinde Schondorf finanziert fünf Bürgerprojekte. Demokratie fängt im Kleinen an, das hat der Gemeinderat richtig erkannt. Ein Kommentar.

In einer Zeit, in der sich viele Bürgerinnen und Bürger von Politik distanzieren, ist das Projekt Bürgerbudget eine tolle Gelegenheit, an Demokratie teilzuhaben. Das Motto lautet also Mitreden – anstatt nur das zu tun, was politische Instanzen entscheiden und vorschreiben. Demokratie fängt nämlich im Kleinen an, das hat der Schondorfer Gemeinderat richtig erkannt und das kann Vorbild für andere Gemeinden sein.

