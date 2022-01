Schondorfer Kita-Container: Schnell und teuer

Plus Gerald Modlinger meint, ganz so unerwartet ist der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen in Schondorf nicht gekommen.

Da staunt man schon, wenn in Schondorf der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen auf einmal so groß ist, dass gleich Container für drei (!) Kinderbetreuungsgruppen schnellstmöglich aufgestellt werden müssen. Besonders ärgerlich ist, dass für die Containerlösung im Jahr 400.000 Euro fällig werden. Aber wie so oft, wenn es pressiert, dürfte eine solche Lösung alternativlos sein – und das lassen sich die Anbieter dann auch entsprechend bezahlen. Die neuen Schondorfer Familien sind jedenfalls dringend auf Betreuungsplätze angewiesen, um die astronomisch hohen Mieten und Immobilienpreise in Schondorf durch Berufstätigkeit aufbringen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen