Selbstanzeige: Klima-Aktivisten bewegen sich auf dünnem Eis

Plus Um nachhaltiger zu leben, gibt es viel zu tun, meint Redakteur Gerald Modlinger. Klebeaktionen und Selbstanzeigen sieht er aber als kontraproduktiv an.

Die Raistinger Kommunalpolitikerin Dr. Maiken Winter ist offenbar jemand, die Reden und Tun in Einklang zu bringen versteht. Seit vielen Jahren warnt sie nicht nur eindringlich vor den Folgen einer weiteren Klimaveränderung, sondern versucht auch, energie- und ressourcenschonend zu leben.