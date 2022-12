Silvester: Man darf es auch mal krachen lassen

Plus In Utting sind im Summerpark auch in der Neujahrsnacht Feuerwerke verboten. Gerald Modlinger ist von solchen Verboten nicht überzeugt.

Brot statt Böller - so lautete der Aufruf zur Feuerwerksenthaltsamkeit schon vor Jahrzehnten. Durchgesetzt hat es sich nicht, auf Knallerei und Feuerwerk zu verzichten und stattdessen zu spenden. Doch Appelle waren gestern, erste Verbote sind heute. So wird es in Utting keine Ausnahme vom Summerpark-Verbotskatalog geben, die vor Corona in der Neujahrsnacht Feuerwerke erlaubt hatte. Das fügt sich gut ins Bild einer Gesellschaft, die immer offener für Regeln, Verbote und Gängelungen wird.

