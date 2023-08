Sommerferien mit Schoko-Weihnachtsmännern

Plus Während die einen vor Hitze warnen, weihnachtet es mancherorts schon. Passt aber gut zusammen, findet Gerald Modlinger.

Puh, Ü30-Temperaturen sagt der Wetterbericht bis in die nächste Woche hinein an, Hitzewarnstufe 1, Süddeutschland ist auf der Wetterkarte violett eingefärbt. Der Sommer 2023 gibt nach drei ziemlich regnerischen und eher kühlen Woche noch mal alles.

Zum Glück gibt es Möglichkeiten der Erfrischung: Der Ammersee ist mit 18 Grad wieder richtig kühl geworden, religiös oder kunsthistorisch interessierte Menschen folgen vielleicht auch dem Rat von Gesundheits- und Hitzeschutzminister Karl Lauterbach, der Kirchen als Kälteräume empfiehlt. Ortskundige wissen schließlich, dass die Lufttemperatur im Dießener Marienmünster im Jahreslauf etwa der Wassertemperatur im Ammersee entspricht.