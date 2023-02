SOS-Kinderdörfer: Aufklärungsarbeit beginnt viel zu spät

Plus Zu lange haben die Verantwortlichen der SOS-Kinderdörfer gewartet, um Missbrauchs- und Gewaltvorwürfen in den eigenen Reihen nachzugehen. Das wirft kein gutes Licht auf die Einrichtung.

Missbrauchs- und Gewaltvorwürfe im SOS-Kinderdorf in Dießen. Die Nachricht sorgte in der Region für Entsetzen. Nicht nur die Staatsanwaltschaft in Augsburg beschäftigt sich mit dem Thema. Endlich nimmt sich auch eine unabhängige Kommission der Vorwürfe an und will auch und vor allem mit Betroffenen reden. Das ist richtig und wichtig. Denn es wurde mutmaßlich Kindern und Jugendlichen Gewalt angetan, in einer Lebenssituation, die Sicherheit und Geborgenheit bieten soll, die es in der häuslichen Umgebung der Betroffenen nicht gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

