Strafzettel in St. Alban: Der Ärger ist berechtigt

Plus Gerald Modlinger kommentiert die Strafzettel-Pannen in St. Alban: Die Park-Kontrollen müssen künftig anders laufen.

Der Ärger der Autofahrerinnen und Autofahrer, die am Samstag auf den Parkplätzen am Seeufer zwischen St. Alban und Riederau ungerechtfertigt eine Verwarnung bekommen haben, ist völlig verständlich. Und die Polizei tut gut daran, diesen möglichst unkompliziert aus der Welt zu schaffen. Inspektionsleiter Alfred Ziegler hat ja diesbezüglich schnell auf die Beschwerden reagiert und ein bürgerfreundliches Vorgehen angekündigt, das die unberechtigten Strafzettel rasch erledigen soll.