Straßen, Grünflächen und Freizeitstätten: Das geht ins Geld

Plus 58.000 Euro plus Mehrwertsteuer kostet die Begrünung der ausgebauten Hechenwanger Straße in Utting. Ziemlich viel, meint Gerald Modlinger.

Man wundert sich doch immer wieder, wie teuer vieles geworden ist. Das betrifft nicht nur die Nudeln oder den Strom. Auch bei gemeindlichen Bauvorhaben stehen bisweilen unerwartet große Summen im Raum. Das jüngste Beispiel ist die Grüngestaltung der Hechenwanger Straße in Utting. Nachdem dort jahrzehntelang ein erbärmlicher Straßenzustand geherrscht hat, ist jetzt alles verkehrsberuhigt neu gebaut worden und als Sahnehäubchen folgt noch die Begrünung des Straßenraums. Deren voraussichtliche Kosten wurden im Gemeinderat mit 58.000 Euro netto (also plus Mehrwertsteuer, wobei bei Pflanzenmaterial nur sieben Prozent anfallen) beziffert: für vier Bäume, Stauden, Gras und einige Blühsträucher auf einer durchaus überschaubaren Fläche.

Da muss man sich nicht wundern, wenn in den Kommunen allenthalben geklagt wird, dass das Geld nicht reicht. Geht es nicht mit etwas weniger Aufwand? Die Hechenwanger Straße wird von Grundstücken mit Gärten flankiert, da haben es doch die Anlieger wesentlich in der Hand, wie ihr Viertel aussieht.

