Sturmschäden: Die Kritik am Bauhof ist deplatziert

Plus Es ist schade, wenn in Dießen im Sommer tagelang ein Strandbad und Teile der Seeanlagen nach einem Unwetter gesperrt sind. Die Kritik am Bauhof ist jedoch unangebracht.

Für einen gemeindlichen Bauhof zu arbeiten, ist eigentlich ein ganz attraktiver Job: Er bietet viel finanzielle Sicherheit und über mangelnde Abwechslung kann man sich nicht beklagen. Die Fertigkeiten der dort Beschäftigten sind bei vielen Gelegenheiten – auch zu Zeiten, in denen andere ihre Freizeit genießen – gefragt. Einer der Nachteile ist freilich, dass man nicht nur einen Chef hat, sondern unter den Augen einer manchmal kritischen Öffentlichkeit und etlicher selbst ernannter Experten arbeitet. Das ist nicht nur im Winter ein Thema, wenn es mal schneit, sondern auch nach einem nächtlichen Unwetter wie in der vergangenen Woche.

Tatsächlich löste es einige Verwunderung aus, dass nach dem Gewittersturm in Dießen großflächig und tagelang Parkanlagen und Wege gesperrt wurden, denn allzu katastrophal schienen die Unwetterschäden nicht zu sein. Abschätzige Kommentare über Arbeitsqualität und -tempo des Dießener Bauhofs, von denen in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtet wurde, waren jedoch nicht angebracht.

