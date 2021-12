Tiefgarage in Dießen am Ammersee ist marode: Die Zeit drängt

Plus Möglicherweise muss in Dießen am Ammersee die Tiefgarage in der Mühlstraße geschlossen werden. Jahrelang wurde michts gemacht. Das könnte teuer werden. Ein Kommentar.

Kommt Zeit, kommt Rat, heißt es in einem Sprichwort. Doch das könnte im Falle der Dießener Tiefgarage richtig teuer werden. Seit vielen Jahren hat die Marktgemeinde es versäumt, die unabwendbare Sanierung voranzutreiben. Mitarbeiter kamen, Mitarbeiter gingen. Die Verantwortung ist von den Verantwortlichen viel zu lange vor sich hergeschoben worden. Noch immer gibt es keinen spruchreifen Plan.

