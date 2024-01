Tiefgarage in Dießen: Ein Schmankerl für Juristen

Plus Kommt der Markt Dießen bei der Tiefgaragensanierung aus seinen vertraglichen Verpflichtungen so ohne Weiteres heraus? Möglicherweise ist die Sache nicht so einfach.

Die Sanierung der Tiefgarage in Dießen könnte ein Lehrstück für Juristen mit dem Schwerpunkt Wohnungseigentumsrecht werden. Nun hat die Gemeinde darlegen lassen, dass sie den 2019 geschlossenen städtebaulichen Vertrag als für die jetzige Situation nicht mehr zutreffend erachtet. Das ist gewöhnlich immer die argumentative Vorarbeit, um aus einem Vertrag herauszukommen, der für einen selbst eher unvorteilhaft ist.

Gespannt sein darf man darauf, ob die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) diese juristische Auffassung unwidersprochen lässt. Die Bürgermeisterin setzt auf ein Miteinander. Das ist politisch klug, denn beiderseitiges Ziel muss sein, das Problem endlich zügig zu lösen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen