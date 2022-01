2G plus: Die großen Verlierer in Bayern heißen wieder Kunst und Kultur

Plus Anders als in der Gastro gilt für die Kultur weiter Testpflicht und maximal 25 Prozent Auslastung. Die Staatsregierung sendet ein falsches Signal aus. Ein Kommentar.

Kunstschaffende, die am Dienstag die Pressekonferenz der Bayerischen Staatsregierung mitverfolgt haben, wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Mit welchem Selbstverständnis Gesundheitsminister Holetschek und Wirtschaftsminister Aiwanger die neuen Corona-Regeln für den Freistaat vortrugen, ist erstaunlich. Wieder einmal heißen die großen Verlierer Kunst und Kultur.