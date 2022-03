Tun hilft gegen die Angst

Plus Wir sollten helfen - mit Geld- oder Sachspenden, aber auch indem wir geflüchteten Menschen ein offenes Ohr schenken. Das hilft auch gegen die eigene Angst, ist Frauke Vangierdegom überzeugt.

Freilich, die Angst, die in unseren Köpfen kreist, wenn wir die Kriegsbilder aus der Ukraine im Fernsehen sehen, hat nicht im Entferntesten etwas mit der Angst der Menschen zu tun, die aus ihrer Heimat flüchten. Auch nichts mit der, die Menschen ertragen müssen, die ihr Land unter keinen Umständen verlassen möchten.