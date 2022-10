Über gute Projekte muss viel geredet werden

Wer gute Projekte vorantreiben möchte, muss öffentlich darüber reden. Das zeigt sich auch beim Schondorfer BürgerBudget, das jetzt doch in die nächste Runde geht.

Totgesagte leben länger – auf das Projekt BürgerBudget in Schondorf trifft der Satz zumindest in diesem Jahr zu. Es ist noch gar nicht so lange her, da vermeldete der Ammersee Kurier, dass die Zeichen für das Schondorfer BürgerBudget, der Plattform für Ideen für ein lebens- und liebenswerteres Schondorf, auf Aus stehen. Doch jetzt sieht es erst einmal so aus, als hätten alle Mühen, die die Macher des BürgerBudgets auf sich genommen haben, Früchte getragen.

Immerhin sind für die vierte Runde etliche neue Projekte vorgeschlagen worden, von denen es zehn in die Entscheidungsrunde geschafft haben. Die Ideen reichen vom sogenannten „Fair-O-mat“, einem nachhaltigen Automaten für faire Süßigkeiten, bis hin zum Mülleimer für Pizzakartons, um in der Schondorfer Seeanlage für mehr Ordnung sorgen zu können.

Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig

An Ideen also scheint es in der Ammerseegemeinde keineswegs zu mangeln, die Frage ist nur, ob es in der Bevölkerung auch ein ausreichend großes Interesse an den Vorschlägen gibt. Denn das schien Mitte September, wenige Tage vor Einsendeschluss für neue Ideen, nicht wirklich groß. Gerade mal zwei Ideen waren eingereicht worden.

Ins Bewusstsein gerückt hat das Projekt dann wohl die Berichterstattung unter anderem im Ammersee Kurier, was einmal mehr zeigt, dass es einer beständigen Öffentlichkeitsarbeit bedarf, Projekte, Anliegen und Ideen im eigenen Ort am Leben zu halten.

In einer schnelllebigen Zeit wie der jetzigen, in der Negativschlagzeilen und dunkle Zukunftsszenarien Oberwasser haben, gehen gute Ideen einfach schnell unter. „Tue Gutes und rede darüber“, ist mehr denn je das Gebot der Stunde.

Lesen Sie dazu auch

Abgestimmt werden kann noch bis in den November hinein

Die Schondorferinnen und Schondorfer – zumindest die, die mindestens 14 Jahre alt sind – haben jetzt bis in den November hinein die Gelegenheit, sich über die vorgeschlagenen Projekte zu informieren und für ihre Favoriten zu stimmen.