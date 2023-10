Unnötiger Verwaltungsaufwand bremst kommunale Projekte aus

Plus Weniger Verwaltungsaufwand und mehr Vertrauen in den gesunden Menschenverstand sind dringend notwendig, um zukunftsorientierte Projekte im Land schneller voranzubringen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat es kürzlich sinngemäß so formuliert: Der Verwaltungs- und Formalitäten-Aufwand in unserem Land muss deutlich verschlankt werden, damit die deutsche Wirtschaft zumindest im europäischen Vergleich nicht abgehängt wird. Wäre er Zuhörer in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Utting gewesen, hätte er ein praktisches Beispiel mit nach Berlin nehmen können, warum dringender Handlungsbedarf besteht.

Überreglementierung kostet unnötig Zeit und Geld

Da saßen 13 Gemeinderatsmitglieder, ein Bürgermeister, ein Geschäftsstellenleiter und zwei Mitarbeiterinnen des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München über Stunden am Ratstisch, um teils ausufernde Stellungnahmen verschiedener Behörden vorzulesen und anzuhören, deren Inhalt auch in wenigen Sätzen hätte zusammengefasst werden können.

