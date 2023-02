Viel Optimismus und ein bisschen Nostalgie sind gefragt

Plus Es braucht viel Optimismus und eine große Portion Nostalgie, wenn es darum geht, alte, in Vergessenheit geratene, Traditionen wieder aufleben zu lassen. In Schondorf starten einige Familien den Versuch.

Der Satz "das hat bei uns Tradition" zeugt von Wertschätzung gegenüber dem, was unsere Vorfahren in der Gesellschaft etabliert haben. Aber nicht jede Tradition hat den Sprung in die Gegenwart geschafft. Nicht, weil es sich nicht mehr geziemt, dies oder das zu tun, sondern weil sich Prioritäten, Ansprüche und manchmal auch das Zugehörigkeitsgefühl verändert haben.

