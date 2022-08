Achselschwanger Kastanie: Warum Bäume so wichtig sind

Plus Kranke Bäume aber müssen gefällt werden, bevor ein Unglück geschieht, sagt LT-Redakteur Gerald Modlinger. Mehr Sorge bereitet ihm, dass auch gesunde Bäume weichen müssen, um Bauland zu schaffen.

Was Bäume und Sträucher anbelangt, ist die Gegend zwischen Schondorf, Windach und Finning ein sensibles Gebiet. Wir erinnern uns an die Diskussion, die die Fällung der schönen, aber am Triebsterben erkrankten Allee-Eschen an der Staatsstraße von Schondorf nach Schwifting ausgelöst hat, an die ebenfalls Eschen betreffenden Forstarbeiten im Windachtal und die Heckenbeseitigungen beim Staatsgut Achselschwang. Und jetzt ist von einer prächtigen Rosskastanie in Achselschwang, die als Naturdenkmal einen besonderen Schutzstatus erhalten sollte, nur noch ein trauriger Torso übrig.

