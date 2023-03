Nur wenn das Anliegen derer, die am Weltfrauentag auf die Unterdrückung der Frau in vielen Ländern aufmerksam machen, jeden Tag in der Gesellschaft präsent ist, kann sich etwas ändern.

Am Mittwoch war Weltfrauentag und überall in der Region fanden dazu Veranstaltungen statt. Es ist gut, dass der Gesellschaft so ins Bewusstsein gerufen wird, dass Frauen längst nicht überall die gleichen Rechte und die gleiche Anerkennung genießen wie Männer. Ein Tag also, an dem ganz besonders auf die Ungleichbehandlung der Geschlechter hingewiesen wird.

"Kein zurück zum Alltag" nach dem Weltfrauentag

Jetzt muss natürlich gesagt werden, dass Frauen in der westlichen Welt vergleichsweise gut da stehen, in patriarchalisch geprägten Ländern sieht das ganz anders aus. Umso wichtiger ist es, den Fokus auf die Frauen zu richten, die, ohne jemals Wertschätzung zu erfahren, unterdrückt und misshandelt werden. Vorträge wie der von Minah Ahadi aus dem Iran in der Freien Kunstanstalt Dießen sind wichtig, um uns vor Augen zu führen, was es in anderen Ländern heißt, als Frau leben zu müssen.

Allerdings hilft das kurze Wachrütteln nichts, wenn nach dem Weltfrauentag das Motto lautet: zurück zum Alltag und alles so weitermachen wie vorher. Weltfrauentag muss jeden Tag sein, genau wie Weltkindertag oder auch Weltmännertag. Denn jeder und jede hat in jeder Gesellschaft das Recht auf ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben, da darf es keine Ausnahmen geben!