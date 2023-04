Welttag des Buches: Lesen ist gesund und macht Spaß

Plus Ein Buch in die Hand zu nehmen, um ganz in seinem Inhalt zu versinken, macht nicht nur Spaß, es ist auch gesund, sagt AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Lesen ist gesund – zu dieser Erkenntnis kommt man spätestens, wenn man sich einmal anschaut, welche Auswirkungen das Lesen auf das Gehirn und die Seele hat. Denn Lesen fördert die Allgemeinbildung. Bücher unterrichten uns in Weltgeschichte, oder geben uns einen kleinen Einblick in Ermittlungstaktiken und Forensik. Bücher regen die Fantasie an und fördern die Kreativität des Menschen. Und das in jedem Alter.

Lesen hilft, den Wortschatz zu erweitern und die Rechtschreibung zu verbessern. Lesen fördert, und fordert das Gehirn, verbessert die Konzentrations- und Denkfähigkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

