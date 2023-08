Wenn es beim Flohmarkt in Dießen lebhaft wird

Plus Der Flohmarkt von Peter Kaun hatte in der Vergangenheit nicht nur Freunde in Dießen. Aber er hat sich im Lauf der Zeit als Erfolgsmodell etabliert.

Wenn es so ist, wie der Gastro- und Markt-Unternehmer Peter Kaun junior erzählt, dann darf man sich schon darüber wundern, dass man in Dießen von der Marktgemeinde keine Verkehrszeichen mehr ausleihen kann, um veranstaltungs- oder baustellenbedingt geänderte Verkehrsregeln auszuschildern. Was spricht eigentlich dagegen, Verkehrszeichen, die die meiste Zeit ungenutzt im Bauhof herumstehen, gelegentlich auch von Dritten verwenden zu lassen?

Aber Peter Kaun ist bekanntlich keiner, der lange lamentiert. Der findige Unternehmer hat einfach ein paar tausend Euro investiert und sich einen eigenen Schilderwald zugelegt, auch mit dem Kalkül, ihn weiterzuvermieten. Mal sehen, ob sich dieses Geschäft auch so gut entwickelt wie der alljährliche Flohmarkt, der sich längst als beständiger erwiesen hat als das Dießener Seefest, an welches dieser einst angekoppelt war.

