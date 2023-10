Wie wichtig ist der Marktgemeinde Dießen ihr Jugendbeirat wirklich?

Plus Die Panne bei der Jugendbeiratswahl in Dießen wirft weder auf die anwesende Bürgermeisterin noch auf den Jugendreferenten der Marktgemeinde ein gutes Licht.

Dießen hat einen neuen Jugendbeirat, der in den kommenden zwei Jahren die Interessen der jüngeren Generation vertreten wird. Den wieder- und neugewählten Mitgliedern gilt an dieser Stelle zunächst großer Dank und große Anerkennung für ihr Engagement. Auch von den politischen Vertreterinnen und Vertretern der Marktgemeinde wird dem Gremium immer wieder beschieden, wie wichtig seine Arbeit für Dießen sei.

Wie aber kann es dann sein, dass grundlegende Wahl-Regularien von den "alten Hasen" der Kommunalpolitik wie der Bürgermeisterin oder dem Jugendreferenten – beide waren bei der Wahl vor Ort – nicht beachtet beziehungsweise vergessen wurden? Man ist fast geneigt zu sagen: Jedes Kind weiß, dass die Personalien von Menschen, die sich zu einer Wahl stellen, zuerst einmal überprüft werden. Nur so lässt sich schließlich feststellen, ob die Person überhaupt gewählt werden kann. Nur dann kann nicht passieren, was in Dießen passiert ist: nämlich dass der "Stimmenkönig" weder 15 Jahre alt noch in Dießen wohnhaft ist. Zwei Kriterien, die laut Satzung erfüllt sein müssen, um Mitglied im Dießener Jugendbeirat zu werden.

