Wohnen: Schondorf ist extra-teuer

Plus Redakteur Gerald Modlinger hat die Immobilienpreise in Schondorf im Blick. Kommt auch hier bald die Wende?

Als vor ein paar Jahren in Schondorf die 1000-Euro-Marke (pro Quadratmeter) bei den Baulandpreisen geknackt wurde, konnte man sich allmählich nicht mehr vorstellen, dass die Preise weiter so stark ansteigen würden. Es kam anders: Aktuell liegt der Bodenrichtwert in der Ammerseegemeinde bei 1300 (westlich der Bahn) bis 2100 (seenah) Euro pro Quadratmeter. Profitiert von den Preissprüngen hat auch die Gemeinde selbst, die das Prix-Gelände 2014 für vier Millionen Euro gekauft und vier Jahre später für 10,5 Millionen Euro verkauft hat. Auch nach Abzug der Kosten für den Abbruch der Industriehallen und für die Infrastruktur (Kinderbetreuungsplätze) dürfte ihr noch ein erklecklicher Überschuss geblieben sein. Auch der Bauträger dürfte bei einem Verkaufspreis von 8000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche keinen schlechten Schnitt gemacht haben, wenngleich die Baupreise stark angestiegen sind.

