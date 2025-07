Holzkreuze an der Staatsstraße erinnern in Rieden an die toten Ziegen

Dutzende Holzkreuze, die offenbar nachts aufgestellt worden waren, waren bis zum frühen Donnerstagmorgen an der Staatsstraße kurz vor dem Dießener Ortsteil Rieden zu sehen. Sie machten darauf aufmerksam, dass dort Anfang Mai auf einem im Bau befindlichen neuen Hof rund 80 tote Ziegen gefunden worden sind. Diese waren nach Erkenntnissen des Veterinäramts offenbar infolge fortgesetzter Vernachlässigung verendet.

Er habe die Holzkreuze und die beiden Tafeln gegen 1.30 Uhr gesehen, als er von Dießen in Richtung Utting fuhr, berichtete am Freitag ein Anrufer unserer Redaktion. Die Kreuze seien unterschiedlich groß gewesen, schätzungsweise bis zu einem 1,40 Meter. Auf dem Foto, das er machte, lassen sich Dutzende solcher Kreuze - möglicherweise so viele wie tote Ziegen gefunden wurden - erkennen. Außerdem waren zwei Schilder errichtet worden. Auf einem stand „Ziegenschande“, auf dem anderen waren ein Kreuz und ein Ziegenkopf angebracht und die Aufschrift „Im Gedenken“.

Am frühen Morgen waren die Holzkreuze bereits wieder verschwunden

Bereits am frühen Morgen waren die Kreuze und die Schilder wieder verschwunden, wie unsere Redaktion aus mehreren Quellen erfuhr. Wie dies geschah, ist unklar, ebenso, wer die Tafeln und Kreuze aufgestellt hat. Bei der Dießener Polizei wurde dazu nichts aktenkundig, wie es von der dortigen Inspektion auf Nachfrage hieß.

Die Vorgänge auf dem Ziegenhof bei Dießen finden auch Wochen nach dem Fund der toten und 41 noch lebender Tiere große Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, insbesondere auch in der Landwirtschaft. Nach der jüngsten Berichterstattung über die Zukunftspläne der Betriebsverantwortlichen gab es erneut zahlreiche Reaktionen. Wie könne man angesichts der Vorkommnisse vom Frühjahr darüber nachdenken, weiterzumachen, war dabei eine der häufig gestellten Frage. Vermisst wird auch ein Wort des Bedauerns darüber, was geschehen ist, oder, wie es eine Frau formuliert, „Reue und Einsicht“.

Auch viele Landwirte reagieren mit Unverständnis auf die Vorkommnisse

Auch Landwirte reagieren mit Unverständnis und betonen. Die Vorkommnisse in Rieden, so heißt es unter anderem, hätten dem Ansehen der Landwirtschaft geschadet, um das es in manchen Kreisen der Bevölkerung ohnehin nicht so gut bestellt sei. Es könne in einem solchen Fall nicht daran gedacht werden, dass die Verantwortlichen in welcher Form auch immer weiter mit Nutztieren tätig sein können.

Das erscheint derzeit jedoch unwahrscheinlich. Das Landratsamt hat wie berichtet gegen die Verantwortlichen ein Tierhaltungs- und Tierbetreuungsverbot erlassen. Es ist wirksam, aber noch nicht rechtskräftig, da noch eine einmonatige Rechtsmittelfrist läuft.