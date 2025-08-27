Münchner Seerosianer zu Gast in Schondorf

Im Schondorfer Studio Rose war eine besondere Künstlergemeinschaft zu Gast: Der Seerosenkreis aus München, eine traditionsreiche Vereinigung zeitgenössischer Malerinnen und Maler, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, traf sich dort zum „Tag der offenen Tür“.

Eingeladen hatte Martin Blumöhr, selbst Mitglied des Seerosenkreises und derzeit mit einer großflächigen Fassadenarbeit an der Nordseite des Studio Rose beschäftigt. Die Verbindung von „Seerose“ und „Rose“ erwies sich dabei nicht nur als Namensspiel, sondern auch als atmosphärische Einheit.

2026 erhält der Münchner Seerosenkreis im Schondorfer Studio Rose eine eigene Ausstellung

Die Gäste nutzten die Gelegenheit, Blumöhrs aktuelle Ausstellung zu besichtigen. Sie umfasst Arbeiten, die in den letzten Jahren bei seinen Malaktionen entstanden sind. Ergänzt wurde die Schau durch kleine, originale Werke im Postkartenformat, die von weiteren Mitgliedern des Seerosenkreises beigesteuert wurden – eine Reihe, die Blumöhr passenderweise mit „Seerosenblüten“ betitelte. Blumöhr konnte für seine Arbeiten Anerkennung von seinen Kolleginnen und Kollegen entgegennehmen und erhielt zugleich viel positive Resonanz von den Besucherinnen und Besuchern, die seine Fassadenmalerei „Animarosae“ aufmerksam verfolgten.

Eine erfreuliche Nachricht dufte Blumöhr schließlich von der Kuratorin des Studio Rose, Dr. Silvia Dobler, übermitteln: Der Seerosenkreis wurde für den Herbst 2026 zu einer eigenen Ausstellung in Schondorf eingeladen. Für die Einführung hat bereits der Seerosianer und wortgewandte Redner Reinhard Fritz zugesagt. (AZ)