vor 37 Min.

„WolveSpirit“ mit neuem Album: Wenn der Wolf friedlich brüllt

So sieht das Cover des neuen Albums „Change the World“ der deutschen Rockband „WolveSpirit“ aus Würzburg aus. In den Songs wird die klare Botschaft vermittelt: So wie die Menschheit aktuell lebt, ist sie nicht überlebensfähig.

Plus Unser Autor nimmt das neue Album der Gruppe „WolveSpirit“ unter die Lupe. Wie sich die Rockband aus Würzburg während der Pandemie musikalisch weiterentwickelt.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Wer sich den Titel des aktuellen sechsten Albums von WolveSprit vor Augen führt, der ist felsenfest davon überzeugt, dass er von der für die Kulturbranche misslichen Corona-Situation inspiriert wurde: „Change the World“. Doch genau das ist nicht der Fall, wie Richard „Rio“ Eberlein, Gitarrist des Würzburger Quintetts, überzeugend erklärt: „Die Songs dafür haben wir zwischen 2018 und 2019 komponiert. Als die Demos fertig waren, sind wir damit nach Nashville geflogen, um sie dort in den „Southern Ground“-Studios produzieren zu lassen. Also ich schwöre, die Scheibe hat mit dem Virus nichts zu tun.“

