Feine Weine und Speisen

Gabi Nordmann bietet in Raisting nun Bioweine und Catering an.

Vielen ist Gabi Nordmann als Inhaberin des ehemaligen Natur- und Feinkostladen bei Naturbau Oberland im Raistinger Gewerbegebiet bekannt. Dort bot sie Kunden 16 Jahre lang nicht nur biologische Lebensmittel zum Kauf an, sondern auch zum direkten Verzehr im Laden und beim Catering. Jetzt nimmt die Raistingerin das Geschäft im Nebenerwerb wieder auf und bietet an ihrer Wohnadresse einen Weinhandel sowie Catering an.



Am Pfarrer-Tremel-Weg 5 in Raisting ist sie zu finden. Weine, vor allem aus mediterranen Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland hat Gabi Nordmann im Sortiment, zudem deutsche Produkte, Prosecco-Varianten und kalt gepresstes Olivenöl aus Spanien und Italien.



Die Ware bezieht sie nach eigenen Angaben von einem Großhändler aus dem Bodensee-Raum und kann auch kurzfristig größere Mengen liefern. Für Veranstaltungen aller Art, den Geburtstag zuhause, die Hochzeitsfeier in einer größeren Location oder das Firmenfest direkt im Betrieb. Auch der Gastronomie stelle sie ihren Service gerne zur Verfügung.



Zu den Weinen reicht Gabi Nordmann auch ihre maritimen und mit biologischen Zutaten zubereiteten Speisen der Ape-Bar Bellissima. Auch Kaffee und Cocktails hat sie im Angebot - eben alles, was zu einer Feier dazugehöre, wie Paella, mediterrane Salate, Vorspeisen und Tapas. Neuerdings hat sie auch selbst gebackenes Brot im Angebot, berichtet die Geschäftsfrau im Gespräch mit dem Ammersee Kurier. Bei der Zusammenstellung greife sie die Wünsche der Kunden auf und übernehme auch das Servieren der Speisen und Getränke. Auf Wunsch werde auch alles geliefert.



Am Samstag, 15. Mai, kann man Gabi Nordmann vor der Markthalle in Dießen persönlich treffen. Dort will sie den Marktbesuchern einen Teil ihres Sortiments künftig im monatlichen Rhythmus anbietet. Unter anderem plant sie dort auch die Möglichkeit der Probeverkostung - falls die Kontaktbeschränkungen dann wieder gelockert sind. (str)



Info Gabi Nordmann berät ihre Kunden nach Terminvereinbarung unter Telefon 0175/8967544 oder E-Mail an apebar.bellissima@gmail.com.