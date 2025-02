Sie spielt die Stimme aller Stimmen: Angelina Jolie verkörpert Maria Callas

Es gibt Filmstars, die schwören auf eine seelische Rundumbetreuung. Psychologe, Life-Coach, Heilpraktiker, sie engagieren eine Entourage, um in Hollywood nicht aus der Rolle zu fallen. Angelina Jolie hat aber einen anderen Tipp: „Pausiert eure Psychotherapie für ein Jahr. Nehmt stattdessen Opern-Gesangsunterricht!“ Denn singen ist heilsam, findet die Schauspielerin, seit sie selbst Gesang studiert hat – in Vorbereitung für ihre neuste Rolle. Sie spielt Maria Callas, jene Operngöttin aus Griechenland, jene Stimme aller Stimmen, oder kurz: „Maria“. So heißt der biografische Film, der jetzt im Kino startet. Und wenn Jolie über diese Rolle spricht, klingt schon an, was sie mit Maria verbindet. Viel mehr als nur Musik.

Angelina Jolies Leben ist längst selbst Legende: Tochter von Hollywood-Adel – ihr Vater ist der Schauspieler Jon Voight. Punkige Rebellin im Film – zum Beispiel in „Gia“, als Model, das den Drogen verfällt. Publikums-Darling in Action-Blockbustern – in „Tomb Raider“ jagt sie durch den Dschungel, in „Mr. & Mrs. Smith“ spielt sie die Spionin an der Seite von Brad Pitt, sie werden Hollywoods allerschönstes Liebespaar. Jolie strahlt privat als Mutter von sechs Kindern und spricht für die Schwachen und Schutzlosen als Botschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks. Doch das Bild der Unverletzlichen bricht: Schmerzvolle Trennung von Pitt im Jahr 2016, die Großfamilie leidet.

Im Interview mit der Vogue sagt Jolie heute: „Selbstmitleid rührt mich nicht. Wenn ich aber sehe, wie ein Mensch sein Bestes gibt, den Kopf hochzuhalten und weiterzukämpfen, finde ich das sehr berührend. Solche Menschen mag ich.“ Also Menschen wie Maria.

Die Callas wahrte Stil und Contenance vor den Kameras und konterte den brutalen Fragen von Journalisten: Warum haben Sie letztens Ihren Auftritt abgebrochen? Schwächelt Ihre Stimme? Und lieben Sie immer noch ihren Ex, den Milliardär Onassis? Callas sagte: „Es gibt Leute, die zum Glücklichsein geboren werden, und andere, die zum Unglücklichsein bestimmt sind. Ich habe einfach Pech gehabt.“

Im Film mischt sich jetzt Jolies Gesang mit dem der Callas. In Gesangsstunden hat die 49-Jährige ihre eigene Stimme erforscht. Dass ihre Singstimme viel weicher und höher klingt als ihre starke Sprechstimme, war für Jolie eine Offenbarung: „Ich fühlte mich bisher nie so sicher, nie so gehört, in meiner weichen Art.“