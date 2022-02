Trotz Schaden bleibt Stoa 169 ein Besuchermagnet in Polling

Plus Von der Säulenhalle Stoa169 in Polling wird ein erster Schaden gemeldet. Warum Bürgermeister Martin Pape für die Gemeinde mit einem Gewinn aus der Kunstaktion rechnet.

Eines der 121 Kunstwerke in der Säulenhalle bei Polling, ein Hermaphrodit, hat sein „männliches Merkmal“ verloren, wie es in einer Information der Stiftung „Stoa 169“ heißt. „Ganz sicher“ ist dabei laut Dr. Gerald Meier, dass es sich nicht um einen Frostschaden handelt.