Mit der Frühjahrsausstellung im ADK-Pavillon in Dießen beginnt die Saison 2024

Im Pavillon am See wird am Samstag die neue Saison der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst eingeläutet.

Das Warten hat ein Ende: Noch bevor die ersten Dampfer wieder am Steg in den Dießener Seeanlagen festmachen, öffnet der ADK-Pavillon seine Türen. Mit Beginn der Frühjahrsausstellung am morgigen Samstag beginnt die Kunstsaison 2024 der Dießener Künstlerinnen und Künstler.

Seit 1972 ist es gute Tradition, dass die Mitglieder des ADK (Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst) den Frühling mit der Präsentation ihrer neuesten Kreationen im hölzernen Pavillon am Seeufer in Dießen einläuten. So auch heuer: Um 15 Uhr wird Eröffnung gefeiert, mit dabei, neben dem ADK-Vorsitzenden Wolfgang Lösche auch einige der Künstlerinnen und Künstler. Fotografien, Glas-, Holz- und Keramikarbeiten können dann ab Sonntag, 17. März, täglich zwischen 11 und 18 Uhr ebenso betrachtet und gekauft werden, wie Ledernes, Malereien, Schmuck, Textilarbeiten oder Zinnfiguren.

1927 begannen in den Dießener Seeanlagen in einem kleinen hölzernen Pavillon die ersten Kunstausstellungen. Schon damals war der Ort bekannt für seine traditionelle Herstellung von Zinnfiguren, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, die vielen Keramikwerkstätten und eine stattliche Anzahl von Malerateliers. 1934 wurde unter der Regie des Keramikers und Bauhausschülers Erich Kloidt die ADK gegründet, deren Ziel es ist, die bildende Kunst und das Kunsthandwerk in Dießen zu fördern und durch gemeinsame Ausstellungsaktivitäten bekannt zu machen. (AZ)

