Zwei aggressive Ladendiebe halten die Dießener Polizei auf Trab

Gleich mit zwei Ladendieben muss sich die Dießener Polizei am Donnerstag, 3. Juli, befassen. Zunächst entwendet ein 31-jähriger Mann aus Dießen gegen 15.40 Uhr in einem Discounter-Markt in Dießen mehrere Waren im Wert von 85 Euro.

Als der Ladendetektiv ihn laut Polizeibericht darauf ansprach, versuchte der Täter sich loszureißen und zu fliehen. Bei der anschließenden Rangelei, kamen beide zu Boden und schlussendlich konnte der Täter fixiert und der Streife übergeben werden.

Bei der Durchsuchung des Täters, konnte nach Angaben der Polizei zudem noch ein 20 Zentimeter langer, spitzer, messerähnlicher Gegenstand aufgefunden werden. Glücklicherweise hat der Mann diesen nicht einsetzen können. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Diebstahl mit Waffen.

Flüchtiger Ladendieb in Schondorf wird von mutigen Zeugen bis in den Wald verfolgt

Nur wenige Stunden später wird die Dießener Polizei erneut wegen eines Ladendiebstahls gerufen, diesmal in einem Discounter in Schondorf. Dort hatte laut Polizeibericht gegen 18.30 Uhr ein ungarischer Mitbürger verschiedene Waren im bislang unbekannten Wert gestohlen. Gegen die Mitnahme in das Büro des Ladendetektivs wehrte sich der Mann massiv und schubste den Angestellten zu Boden.

Zwei mutige Zeugen des Vorfalls verfolgten den Täter nach Angaben der Polizei in den nahegelegenen Wald. Während der Flucht verlor der Täter ein Teil seiner Beute. Die beiden Zeugen konnten den Mann schließlich dazu bewegen, wieder zum Markt zurückzukehren, wo er der Polizei übergeben wurde. Auch diesen Ladendieb erwartet laut Polizeibericht nun ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahls. (AZ)