Autofahrerin schläft in Schondorf am Steuer ein

Eine Dießenerin schläft während der Autofahrt ein und verursacht dabei einen erheblichen Sachschaden in Schondorf.

Eine Frau schläft in Schondorf ein. Das ist an sich keine Nachricht wert. Doch die Dießenerin saß dabei am Steuer, heißt es im Polizeibericht der Polizeiinspektion Dießen.

Kurz nach Mitternacht, am Montag, 5. September, befuhr eine 65-jährige Dießenerin mit ihrem VW Golf von Greifenberg Richtung Dießen. In Schondorf auf Höhe des Supermarktes schlief sie nach eigenen Angaben ein, überfuhr dadurch die dortige Verkehrsinsel und kam an der Straßenlaterne zum Stehen.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel und die Straßenlaterne wurden umgeknickt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, er wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 20.000 Euro. (AZ)

