Das Problemstoffmobil ist im Landkreis Landsberg unterwegs

Giftige Abfälle sicher entsorgen: Das Problemstoffmobil ist bis zum 20. April im Landkreis Landsberg unterwegs.

Ab dem 15. März bis zum 20. April können giftige Abfälle aus Haushalten wieder sicher am Problemstoffmobil abgegeben werden. Das Mobil fährt fast alle Gemeinden im Landkreis an. Die Termine für die einzelnen Gemeinden stehen im Abfuhrkalender und auf der Internetseite der Kommunalen Abfallwirtschaft unter www.abfallberatung-landsberg.de.

Abgegeben werden können laut Pressemitteilung unter anderem Chemikalienreste, kaputte Leuchtstoffröhren, Spraydosen mit Restinhalt. Diese Abfälle enthalten Stoffe, die die Umwelt und die Gesundheit gefährden können. Sie dürfen auf keinen Fall über die Restmülltonne entsorgt werden. Werden diese Abfälle beim Sammelmobil abgegeben, ist sichergestellt, dass die Abfälle fachgerecht verwertet oder entsorgt werden.

Für eine sichere Anlieferung und Abgabe liefern Sie bitte die Abfälle zum Sammelmobil nur in geschlossenen Behältern an. Wenn es möglich ist, verwenden Sie den Originalbehälter. Vermischen Sie keine unterschiedlichen Stoffe miteinander. Stellen Sie bitte die Abfälle nicht am Sammelplatz ab, sondern übergeben Sie die Abfälle immer der Fachfirma.

Nicht zu den Problemstoffen zählen Dispersions- bzw. Innenraumfarben. Diese Farben sind lösemittelfrei. Kleine Reste können in die Restmülltonne gegeben werden, größere Mengen bitte direkt zum Abfallwirtschaftszentrum bringen. Pinselreine Farbeimer aus Kunststoff können in die Gelbe Tonne gegeben werden. (AZ)